Ilva, oggi tavolo al Mise

«Auspichiamo che nel pomeriggio si trovi una soluzione alla questione Ilva, sarebbe un bellissimo segnale». Così, da Bologna, il leader degli industriali, Vincenzo Boccia, sul futuro delle acciaierie per il quale è in programma oggi un tavolo al Mise. «Oggi pomeriggio c'è una riunione importante sull'Ilva. Ci auguriamo che quella questione che è industriale, occupazione, ambientale e di rispetto verso gli investitori trovi oggi, in un atto di responsabilità di tutti, una soluzione. Sarebbe un bel voltare pagina di un Governo del cambiamento delle soluzioni e non solo delle dichiarazioni». L'ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, durante il suo intervento all’Assemblea generale di Confindustria Emilia. Le parole di Boccia sono state applaudite dalla platea degli imprenditori.

Sul futuro dell’Ilva «se di Maio dice che entro stanotte c'è la possibilità di fare l’accordo, mi aspetto che che ci sia tutto sulla piena occupazione, tutto sui salari, tutto sui diritti e tutto sull'accordo di programma di Genova. Se non è così, significa che si deve fare una trattativa con il sindacato che poi deve far approvare l’accordo dai lavoratori». Così la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, entrando al Mise per partecipare al tavolo istituzionale.

«Quindi, se di Maio si aspetta che si concluda oggi, mi aspetto che ci sia un risultato pieno perché il sindacato non firma intese fatte da altri», ha sottolineato Re David aggiungendo che sull'offerta di Am «non ci può essere alcun esubero, abbiamo detto zero esuberi e che siano mantenute le condizioni precedenti al Jobs Act perché non sono nuove assunzioni» .

L’interesse pubblico - ha continuato - «per quanto ci riguarda è 14. 000 persone che hanno il lavoro e i diritti», mentre sugli esodi volontari «la proposta la deve fare Mittal, poi ci possono anche essere».

Lo sciopero indetto per l’11 settembre «non è sull'apertura del tavolo ed è chiaro che dipenderà dall’andamento della trattativa», ha concluso Re David.

«Ci aspettiamo che il ministro Di Maio faccia valere l’interesse pubblico e non quello privato». Così il consigliere regionale di Sinistra Italiana/Liberi E Uguali Mino Borraccino e il segretario provinciale di Sinistra Italiana Taranto Maurizio Baccaro in merito alla ripresa del tavolo istituzionale sull'Ilva. «Tutte le mosse fin qui adottate - spiegano in una nota - hanno ottenuto l’effetto di lasciare sempre più la palla fra le mani della multinazionale indiana, invece di rimetterla nelle mani del Governo e dello Stato. Dal primo minuto avevamo messo in guardia il Ministro, segnalando che i suoi continui quesiti all’Avvocatura dello Stato avrebbero solo aumentato la legittimazione di ArcelorMittal a rivendicare l'opzione d’acquisto della fabbrica». Borraccino e Baccaro ritengono «che si debba far valere l'interesse pubblico, modificando le Norme che hanno escluso la Valutazione del Rischio e dell’Impatto Sanitario che deve essere fatta, preliminarmente, all’interno della procedura autorizzativa Aia e non dopo, come invece il precedente Governo aveva stabilito e quello attuale sta confermando. Il ministro - osservano - ha a disposizione uno strumento formidabile e inattaccabile per far valere l’interesse pubblico e cioè la possibilità di ricorrere a Decreti Legge con i quali modificare le norme, garantendo prevalentemente i diritti alla salute e al lavoro, rispetto a quello di impresa». Se «come noi - concludono - crediamo, nessuna multinazionale privata potrà sostituirsi a quello che è un dovere dello Stato che ha definito di interesse strategico nazionale la produzione di quella fabbrica, la nazionalizzazione deve essere l’opzione in campo».