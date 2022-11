Isole Tremiti: elicottero precipitato, i Carabinieri sequestrano atti della compagnia Alidaunia

BARI - I carabinieri di Foggia stanno eseguendo perquisizioni e sequestri di documenti in alcuni uffici della Regione Puglia in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura di Foggia per acquisire tutti gli atti abilitanti la società Alidaunia srl all’esercizio delle attività di trasporto aereo di persone, con riferimento alla tratta Foggia-Isole Tremiti. Si tratta di un atto dovuto che rientra

nell’ambito delle indagini per risalire alle cause che sabato scorso hanno fatto precipitare un elicottero sul Gargano, provocando la morte di sette persone.

Nell’impatto sono morti una famiglia di turisti sloveni, un medico del 118 che rientrava a Foggia dopo avere fatto il turno di notte alle Tremiti e i due piloti. L'autopsia sul cadavere dei due piloti sarà eseguita tra sabato e lunedì, per dare il tempo anche ai legali della famiglia slovena deceduta nell’incidente di nominare i propri periti.