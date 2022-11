Mafia, interdittiva per azienda agroalimentare foggiana

FOGGIA - Il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha adottato una interdittiva antimafia nei confronti dell’azienda agricola Bioarpi Alimentazione Biologica di Arpinova (Foggia). A seguito di indagini svolte in collaborazione con le Forze di Polizia, la Dia e il relativo Gruppo Interforze Antimafia, sarebbe emerso l’inserimento dell’azienda nel circuito delle agromafie che fanno capo alla consorteria mafiosa della 'Società Foggiana'. Nel caso specifico il presidente del consiglio d’amministrazione Luca Andreano e il padre Antonio, vicepreside, sono entrambi imputati nell’inchiesta «Grande Carro» dell’ottobre 2020 che portò all’arresto di 48 persone per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione e truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo l’accusa, padre e figlio sono attivi nel settore delle truffe per ottenere contributi comunitari.