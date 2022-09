Il «Gino Lisa» è pronto, a Foggia arriva l'aereo della ripartenza

FOGGIA - È l'aereo della ripartenza, il volo che permetterà ai foggiani e all'intero hinterland della Capitanata (Molise, Sannio e Basilicata) di fare affidamento sul Gino Lisa per programmare viaggi in aereo. A una settimana esatta dal volo inaugurale del 30 settembre (Foggia-Milano Malpensa decollo previsto ore 18.25) atterra questo pomeriggio al Gino Lisa il Boeing 737-300 della compagnia Lumiwings che dalla prossima settimana diventerà (secondo gli auspici) una presenza familiare sui cieli della Capitanata per i collegamenti già programmati con l'hub della capitale meneghina e, a partire dal 2 dicembre, con l'aeroporto di Torino (successivamente, forse da gennaio, l'attivazione delle altre due tratte con Verona e Catania).

In programma una cerimonia di «accoglienza» oggi al Gino Lisa per quello che sarà l'atterraggio del «volo di familiarizzazione - come lo definisce in una brochure d'invito Aeroporti di Puglia - del B737 della compagnia Luminwings che verrà impiegato per i collegamenti di linea da Foggia». A dare il benvenuto al vettore della compagnia greca, atterraggio previsto intorno alle ore 14, ci sarà ad attenderlo sulla pista il presidente della Regione, Michele Emiliano.

Lusinghieri, al momento, i numeri registrati dalla Lumiwings quanto a prenotazioni e biglietti già venduti sulle tratte disponibili: con i numeri già in possesso una settimana prima del decollo, l'aereo viaggerà con una capacità di riempimento già raggiunta del 50 per cento. L'effetto annuncio ha funzionato, da quando la compagnia ha messo in vendita online i biglietti (30 luglio) c'è stata una valanga di prenotazioni sull'unico volo da quel momento disponibile (Milano Malpensa). Poi dopo qualche giorno è stato aperto il booking per il volo da Torino e anche in quel caso altra valanga di prenotazioni. Attualmente, secondo quanto riferito dalla Lumuwings alla Gazzetta ci sono prenotazioni sui voli fino a febbraio del 2023 anche se il trend risulta leggermente in calo rispetto al periodo settembre-dicembre 2022.

Il Boing 737 da 139 passeggeri in arrivo oggi a Foggia proviene da Craiova (Romania) dove è stato sottoposto a una radicale manutenzione eal restyling degli interni. Entrambi gli aerei della Lumiwings (a Foggia arriverà il 27 settembre anche l'altro Boeing 737-700 da 149 posti) hanno finora volato per conto della compagnia Air Serbia, trasportando in media mille passeggeri al giorno.