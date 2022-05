CERIGNOLA - I classici della letteratura italiana letti dai volontari del servizio civile universale della Asl Foggia alle bambine e ai bambini ricoverati nella Pediatria del presidio ospedaliero Tatarella di Cerignola.

L’iniziativa di «lettura digitale» ha preso il via la scorsa settimana ed è stata voluta dal direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla e dal direttore sanitario, Antonio Nigri, nell’ambito del programma di umanizzazione dell’assistenza nei luoghi di cura. Le attività si svolgono in una saletta dove è stata allestita una piccola biblioteca. Grazie a dei tablet alle sedute di lettura possono partecipare anche i bambini che si trovano in isolamento a causa del covid o per altre patologie.

«Il ricovero ospedaliero - spiega Piazzolla - comporta uno stress emotivo in ogni persona, in particolare nei bambini che, lontani dall’ambiente familiare, perdono i propri riferimenti, il contatto con le persone care, le abitudini quotidiane». Per Nigri, «il progetto del servizio civile è stato studiato per dare conforto ai bambini, distrarli dalle dinamiche ospedaliere ed aiutarli a superare il disagio che, inevitabilmente, comporta il ricovero, ancor più nei casi di isolamento».