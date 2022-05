Pregiudicato gambizzato nel Foggiano, guarirà in 30 giorni

CERIGNOLA - Un 30enne con precedenti penali per furti è stato ferito ieri pomeriggio ad una gamba con un colpo di arma da fuoco mentre si trovata in via Biella a Cerignola (Foggia). La vittima è stata trasportata in ospedale dove è tuttora ricoverata. I medici l’hanno giudicato guaribile in 30 giorni.

A quanto si apprende il 30enne era in auto in compagnia di un amico. Giunto nelle vicinanze di un locale è sceso dal mezzo. A quel punto è stato raggiungo da un uomo in sella ad una moto e con il volto coperto da un casco che ha sparato almeno tre colpi di pistola, uno dei quali ha ferito la vittima alla gamba. Sul posto hanno operato gli agenti di polizia che hanno analizzato i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.