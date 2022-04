Auto si ribalta sulla sp 53 nel Foggiano, ferita una donna

FOGGIA - La strada provinciale 53 torna a far parlare di sé. Nel pomeriggio, infatti, sulla strada in questione c'è stato l'ennesimo incidente stradale che ha portato al ferimento di una donna, al momento in ospedale ma sembrerebbe non in pericolo di vita. La donna era alla guida di un'auto, che si è ribaltata ed finita in una scarpata a bordo strada. L'incidente è avvenuto in zona di Marina di Lesina, all'altezza del casello autostradale di Poggio Imperiale. Sul posto oltre al 118, sono intervenute tre pattuglie dei Carabinieri, che indagano sulle cause che hanno provocato il ribaltamento della vettura.