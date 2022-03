Lo schermidore Samele da Foggia in auto per salvare la sua Olga

FOGGIA - Vita, sport e affetti che si intrecciano. La guerra racconta storie in cui amore e legami sono più forti della paura, non si arrendono alla barbarie delle armi. Lo schermidore foggiano Luigi Samele ha viaggiato due giorni per riportare in Italia la sua fidanzata, la fuoriclasse ucraina della sciabola Olga Kharlan, che da Bologna era rientrata nel suo Paese per rivedere la sua famiglia e aiutare la sorella Tanya a mettersi in salvo assieme al suo bambino. L’andata in aereo, il rientro in auto.

Il 34enne sciabolatore pugliese delle Fiamme Gialle (due volte argento l’anno scorso alle Olimpiadi di Tokyo) ha raggiunto Budapest con un volo, ed è rientrato ieri in tarda serata. I genitori di Olga Kharlan sono rimasti in Ucraina: il padre non può muoversi a causa della legge marziale in vigore, e la madre ha voluto restare al suo fianco. La campionessa ucraina è riuscita a ricongiungersi con la sorella Tanya, al confine tra Ucraina e Romania, grazie anche all’aiuto dell’ex schermidore olimpionico rumeno Mihai Covaliu, e a tornare con lei e il suo bimbo in Italia, dall’Ungheria.

«Dovevo aiutare in tutti i modi la mia ragazza e la sua famiglia – racconta Samele -.

È stato molto triste quando Olga ha dovuto salutare i suoi genitori, al confine. Lei e la sorella sono in salvo, ma ovviamente sono preoccupate per il resto della loro famiglia. Questa guerra, come tutti i conflitti, è un’assurdità inaccettabile, spero che finisca il prima possibile».

Lo sciabolatore foggiano, assieme allo spadista catanese Paolo Pizzo, ha inoltre avviato una raccolta fondi, per sostenere, in questo momento di grande difficoltà, gli schermidori ucraini, che in pochi giorni si sono ritrovati a passare dalle pedane alla tragedia della guerra.