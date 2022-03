Foggia, botte e minacce alle ex mogli: arrestati due mariti violenti

FOGGIA - Maltrattamenti e minacce in famiglia:la polizia ha arrestato, su ordinanza del Gip di Foggia, due uomini di 55 e 37 anni e emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima nei confronti di un 54enne e di un 46enne.

Il 55enne è stato arrestato poiché accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e sequestro di persona nei confronti della moglie. L’indagato sin dal 2002 avrebbe picchiato e minacciato la moglie spesso in presenza dei figli minori. Lo stesso, che non accettava la decisione della moglie di volersi rendere economicamente indipendente, avrebbe anche abusato sessualmente di lei. La vittima subito dopo aver sporto denuncia è stata collocata in una comunità protetta.

Il secondo arresto ha interessato un 37enne. Dalle indagini è emerso che l'arrestato ha minacciato di morte la moglie e i familiari di quest’ultima, se la donna non fosse tornata con lui.

Nei confronti di un 54enne gli agenti hanno emesso divieto di avvicinamento all'ex moglie poiché ossessionato dalla mania di controllo della donna dopo la loro separazione, arrivando finanche a pedinarla sul luogo di lavoro e per strada. Stesso provvedimento per un 46enne, accusato di stalking e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna. In particolare l’indagato, non accettando la fine della relazione sentimentale con la sua ex, l’avrebbe minacciata e molestata. Secondo quanto emerso dalle indagini l’avrebbe anche costretta a subire rapporti sessuali.