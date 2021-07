Pendolare della droga arrestato sull'intercity Milano-Lecce

Foggia - È stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Metaponto un 44enne della provincia di Foggia. L'uomo viaggiava a bordo del treno intercity notte Milano-Lecce.

Gli agenti, in servizio di vigilanza a bordo del treno, lo hanno controllato dopo aver notato la sua agitazione. Ispezionata la valigia, gli agenti hanno trovato circa mezzo chilo di hashish. L'uomo con precedenti per detenzione e spaccio di droga, è stato accompagnato a casa, agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.