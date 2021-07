Il Tar boccia il mega impianto eolico a Volturino

Volturino (Foggia) - «Davide contro Golia. Volturino, 1.700 anime in provincia di Foggia, ha vinto contro un gigante delle rinnovabili di Bolzano, intenzionato ad impiantare un mega parco eolico da dieci aerogeneratori nel territorio del piccolo comune dauno, già assediato da torri eoliche e ripetitori. Il Tar Puglia, con sentenza del 12 luglio scorso, ha dato ragione al Comune di Volturino, che nel proprio piano urbanistico ha deciso di mettere per iscritto la volontà di opporsi ad altri mega impianti energetici. I Comuni quindi hanno un’arma potente, ed è per questo che rinnovo il mio appello ai sindaci a farsi scudo con Piani paesaggistici adeguati».

Lo comunica il capogruppo di La Puglia domani nel Consiglio regionale pugliese, Paolo Pagliaro, commentando la sentenza del Tar che, dando ragione al Comune foggiano, ha bloccato il progetto.



«I giudici amministrativi - prosegue il consigliere - sottolineano nella sentenza che la competenza regionale è prevista per il rilascio del titolo autorizzatorio, ma la competenza in materia di pianificazione generale resta in capo ai Comuni». «Questa sentenza - conclude - conferma in modo cristallino quanto emerso nel corso delle audizioni in commissione Ambiente da me richieste sul tema dell’eolico e del fotovoltaico selvaggi».