Evaso dal carcere di Foggia, scovato in Molise

Campobasso - A Capodanno era uscito dal carcere di Foggia per un permesso premio e non era mai più rientrato. I carabinieri, ai quali ha mostrato documenti falsi, lo hanno comunque identificato durante un controllo mentre era a spasso in Molise, a Campomarino Lido (Campobasso).

Sono stati i militari del Norm di Termoli a risalire alla sua identità: si tratta di un 42enne della provincia di Foggia condannato in via definitiva dal Tribunale di Fermo a 15 anni, 11 mesi e 5 giorni di reclusione per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato, falsità in scrittura privata, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, in relazione a episodi avvenuti tra il 2005 e 2016 sul territorio nazionale. L'uomo avrebbe dovuto continuare a espiare la pena fino al 14 febbraio 2029.

Immediato l’arresto con l’accusa di evasione, possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi. I carabinieri lo hanno trasferito nel carcere di Foggia.