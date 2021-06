San Marco in Lamis, rogo doloso nel parco dei bambini

Foggia - Un incendio ha provocato ingenti danni nel «Parco Avventura», a Borgo Celano, a San Marco in Lamis. Le fiamme hanno avvolto la vegetazione e le strutture presenti, tra cui quelle utilizzate dai bambini per i percorsi avventura. «Non è ancora possibile quantificare i danni», spiega il sindaco Michele Merla che è «particolarmente amareggiato». «Il parco non sarà più agibile - aggiunge - e temiamo che il rogo sia di natura dolosa perché ci sono più punti di innesco. Oltre al danno, la beffa. Con il parco sono andate in fumo le speranze dei più piccoli. Ora lavoreremo per cercare di spostarlo in un altro luogo».