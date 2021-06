Foggia, nel ghetto di Borgo Mezzanone una baracca distrutta in un incendio

Foggia - Una baracca disabitata è andata distrutta in un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, divampato questa mattina al ghetto di Borgo Mezzanone l’insediamento abusivo sorto nelle campagne di Foggia.

Nessun migrante che risiede nella baraccopoli è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Non si esclude, al momento, che le fiamme siano partite da alcune sterpaglie presenti nel ghetto.