Sdegno a Foggia, rubano tandem dell’Unione Ciechi e Ipovedenti: «Così ci tolgono la libertà»

FOGGIA - Dopo il furto del furgone con le bici della nazionale di calcio in carrozzina, avvenuto a Trani qualche giorno fa (poi fortunatamente recuperato), questa volta nel mirino dei ladri senza cuore finisce uno dei tre tandem donati da Barilla all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Foggia. È successo la scorsa notte, in città; a denunciare l'accaduto è la società cooperativa 'Louis Braille': «Un atto spiacevole e sgradevole a danno non di una singola persona ma di una comunità intera».

Quello rubato a Foggia, infatti è un mezzo che permette a diversi non vedenti della città di stringere amicizie nello sforzo comune di avanzare sulla strada dell’inclusione. «Non si tratta di sottrarre semplicemente qualcosa che non ci appartiene, ma nel caso specifico di sottrarre a un disabile il proprio senso di libertà ed autonomia. Di aver compiuto un gesto che lede la libertà altrui», continuano.«Alla nostra città e ai tanti cittadini onesti chiediamo di aiutarci a ritrovarlo segnalandone il luogo alla polizia o ai carabinieri. Perché Foggia non è solo questo!», hanno poi concluso in una nota.