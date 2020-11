Panni, focolaio Covid in Rssa con 46 positivi: 32 pazienti e 14 operatori

PANNI - Sono 32 i pazienti (sui 49 complessivi) e 14 gli operatori sanitari (su 54 totali) risultati positivi al Covid nella Residenza socio sanitaria di Panni.

Lo conferma il sindaco Pasquale Ciruolo: «Fortunatamente - afferma - tutti coloro che sono risultati positivi ad oggi non hanno manifestato sintomi riconducibili all’infezione. Al momento stiamo organizzando ricoveri in collaborazione con l’Asl di Foggia. Tutti gli operatori sanitari sono stati posti in isolamento».

Il primo cittadino aggiunge che «martedì sera avevamo sottoposto un campione di 20 ospiti della Rssa a test rapido che aveva dato esito negativo: due giorni dopo gli stessi ospiti sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito positivo».