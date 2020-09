Si fingono giornalisti per non pagare la vacanza alle Tremiti: denunciati 4 foggiani

Nel mese di agosto scorso i carabinieri delle Isole Tremiti (Fg) hanno smascherato e denunciato, per il reato di truffa in concorso, tre uomini ed una donna, tutti della provincia di Foggia, con precedenti di polizia, che spacciandosi per giornalisti speravano di soggiornare gratis in una struttura turistica dell’isola di San Domino. Sin dalla prenotazione avevano infatti fatto intendere di essere professionisti della comunicazione specializzati nel settore turistico, incaricati di creare un servizio giornalistico dedicato a quei luoghi, di sicuro effetto pubblicitario. Quindi, per circa una settimana, fruendo di vitto, alloggio ed ombrellone, avevano finto di effettuare, tra un bagno ed un pranzo, foto e riprese. Ma la sorpresa non aveva tardato ad arrivare quando la “troupe” di sedicenti “giornalisti”, improvvisamente, dopo cinque giorni, aveva lasciato la struttura senza pagare il dovuto, circa 800 euro. I Carabinieri, però, hanno in breve identificato, denunciato i responsabili e proposto l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nell’arcipelago. i quattro avevano precedenti simili.