San Severo, malavita scatenata: incendiato chiosco nella Villa Comunale

SAN SEVERO - Un incendio la cui origine non è stata ancora accertata ha distrutto l’altra notte il chiosco «Villando» nella villa comunale di San Severo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e le forze dell’ordine. «Assistiamo ancora una volta basiti e sconcertati ad un episodio davvero triste» ha detto il sindaco Francesco Miglio «sul quale faranno luce gli investigatori. Intanto il chiosco, o meglio tutta la parte destinata ad ospitare i frequentatori comunale, è andato distrutto.

Esprimo a titolo personale e per conto dell’intera amministrazione comunale la più ferma condanna per l’accaduto e la più convinta solidarietà ai gestori del chiosco che, evidentemente, contavano molto sull’attività lavorativa dopo il lungo periodo di chiusura. Questa triste vicenda mi spinge a lanciare un appello forte e chiaro al mondo associazionistico locale, a presentare con immediatezza al Comune proposte per l’organizzazione di iniziative di vario genere, ludiche, ricreative, d’intrattenimento: dobbiamo rendere più vivibile, vissuta e frequentata la villa».