Cerignola, rapina supermercato con coltello: arrestato 34enne già in sorveglianza speciale

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno arrestato in flagranza per rapina aggravata il 34enne Domenico Gadaleta, pregiudicato del posto, già sottoposto alla sorveglianza speciale. L’uomo, venerdì sera intorno alle 20.30, armato di coltello a serramanico, e con il volto coperto dal cappuccio della felpa e un paio di occhiali da sole, ha fatto irruzione in un supermercato di via Corsica. Dopo aver minacciato i dipendenti, ha portato via il cassetto di una delle casse, che conteneva 246 euro, per poi fuggire a piedi. Fortunatamente la pattuglia dei carabinieri l'ha identificato e bloccato poco dopo: l'uomo aveva il coltello, con una lama di 6 centimetri, e i guanti neri utilizzati per la rapina. Analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno accertato la responsabilità dell'uomo e l'hanno arrestato. Si trova in carcere a Foggia. Si procede per cercare la refurtiva.