Apricena, incendio in capannone azienda agricola: a fuoco 170 casse di cavolfiori

Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio divampato la notte scorsa all’interno del capannone di un’azienda agricola nella zona industriale di Apricena, nel Foggiano. Le fiamme hanno distrutto un muletto e 170 casse contenenti cavolfiori, il cui valore complessivo è in corso di quantificazione. Il proprietario, ascoltato dai Carabinieri, ha escluso di aver ricevuto minacce o richieste estorsive. L’azienda non è dotata di impianto di videosorveglianza. Sono in corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma.