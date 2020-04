Foggia, deceduto Di Corrado, presidente del Tribunale. Famiglia: «Aveva il Covid»

È deceduto la scorsa notte Corrado Di Corrado, presidente del Tribunale di Foggia. L’uomo da due anni era gravemente malato ed era ricoverato da qualche mese all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Le sue funzioni sono state assunte come facente funzioni da Antonio Civita. Corrado Di Corrado era stato nominato Presidente del tribunale Dauno nel settembre del 2017.

«Aveva contratto il Coronavirus in ospedale e dunque non è morto a causa della leucemia, ma per un’improvvisa precipitazione del quadro clinico, causata dal Covid19, il presidente del Tribunale di Foggia, Corrado di Corrado, deceduto questa mattina a San Giovanni Rotondo». Lo precisa in una nota la famiglia del magistrato.

Secondo quanto riferisce la famiglia, Di Corrado era affetto da leucemia da 10 mesi ed era ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza, dove ha subito un trapianto di midollo osseo. L'intervento era perfettamente riuscito, tanto che, sempre secondo quanto riferisce la famiglia, il magistrato era in procinto di essere dimesso. «Era ricoverato nel reparto trapianti e lì è stato contagiato», sottolinea ancora la famiglia, che precisa anche di non aver avuto più contatti con lui da oltre un mese. La famiglia riferisce di avere appreso dai medici che Di Corrado era risultato positivo al test per il coronavirus.