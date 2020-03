Coronavirus, sindaco di Foggia dona sua indennità a bisognosi

FOGGIA - «Nel mio piccolo ho messo a disposizione il compenso di questo mese della mia indennità di sindaco, di 2.758,89 euro. Mi arrivano tante telefonate dei miei concittadini disperati, non solo per questa emergenza sanitaria ma hanno problemi per far fronte all’acquisto dei beni di prima necessità». È l’iniziativa del sindaco di Foggia, Franco Landella, che in questo modo intende aiutare i foggiani in difficoltà economiche durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Landella rivolge un appello a tutti i suoi concittadini: «Vi chiedo di rispondere alla colletta alimentare che abbiamo promosso per domani presso tutti i supermercati della città. Gli alimenti donati da chi farà la spesa saranno raccolti dalla Protezione civile e dalle altre associazioni di volontariato nel centro del Banco alimentare di via Manfredonia, confezionati e donati alla Caritas che li distribuirà alle famiglie più bisognose».