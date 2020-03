Coronavirus, denunciate dai Carabinieri di Cerignola oltre 100 persone per violazione degli obblighi del decreto

I militari della Compagnia di Cerignola hanno denunciato 108 persone nel corso dei controlli eseguiti nel 12 comuni di competenza per la verifica del rispetto elle misure di contenimento per il Coronavirus. Sono state controllate oltre 400 autocertificazioni.



A Cerignola sono state denunciate 36 persone, tra cui 2 titolari di esercizi commerciali e circoli. I militari della locale Stazione, hanno anche identificato ed acquisito le autocertificazioni dei passeggeri di un pullman di linea giunti nella città ofantina provenienti dal Nord Italia. Uno di questi è stato denunciato in stato di libertà perché rientrava da un Comune della provincia di Milano ove si era recato due giorni prima senza una valida e comprovata motivazione sanitaria, lavorativa e di necessità.



Ad Ascoli Satriano, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato 13 persone per violazione dell'art. 650, tra cui 2 titolari di esercizi commerciali e circoli, per non aver osservato le disposizioni in vigore per il contenimento del contagio.



Per lo stesso reato, i carabinieri di Stornarella hanno denunciato 11 persone, tra cui il gestore di un circolo.



Nei tre comuni ricadenti nella Provincia BAT i militari delle rispettive Stazioni carabinieri hanno denunciato complessivamente 48 persone: 28 a San Ferdinando di Puglia, 13 a Margherita di Savoia e 7 a Trinitapoli.