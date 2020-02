Coronavirus, al Tribunale di Foggia l'invito ad avvocati e utenti: «In aula singolarmente»

FOGGIA - Prime misure precauzionali per l'emergenza Coronavirus anche al Tribunale di Foggia, sezione Lavoro e previdenza in via Gramsci, un comparto particolarmente affollato. Questa mattina è apparso un cartello nei corridoi che invita tutti gli avvocati, «causa emergenza sanitaria, ad accedere alle aule di udienza ognuno per le proprie cause singolarmente seguendo l’elenco affisso alla porta esterna in ingresso dalle singole aule».