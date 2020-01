Attentati a Foggia, sequestrate 6 bombe carta e munizioni: arrestata intera famiglia

FOGGIA - Sei ordigni artigianali di elevata potenza, verosimilmente simili a quelli nei recenti attentati dinamitardi compiuti a Foggia e in provincia, munizioni e 105 fuochi d’artificio, sono stati sequestrati dai carabinieri durante una operazione alla periferia del capoluogo dauno.

Un intero nucleo familiare, padre, madre e due figli, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di ordigni artigianali, munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa avevano anche quasi 7 kg di marijuana.

Dopo gli arresti, il Pm ha immediatamente disposto la liberazione della donna, mentre il gip ha convalidato i fermi per i figli ed il padre, ma ha lasciato in carcere solo quest’ultimo. I due giovani di 27 e 33 anni sono stati rimessi in libertà. Gli ordigni e le munizioni, più 105 fuochi d’artificio erano nascosti in alcuni fossi nel terreno di pertinenza dell’abitazione dei quattro.