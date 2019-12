Cerignola, ricettarono auto rubata: due arrestati

CERIGNOLA - Dovranno rispondere di ricettazione in concorso due cerignolani, il 67enne M.M. ed il 45enne D.A.P., arrestati dai carabinieri della Compagnia di Cerignola a termine di un'indagine finalizzata a contrastare il furto e la ricettazione di autovetture.

Tutto ha inizio il 25 luglio 2018 quando i carabinieri controllarono un Fiat «Iveco» telonato parcheggiato in un piazzale antistante l’abitazione di M.M., a Cerignola. All’interno del veicolo fu trovata una Skoda «Octavia» completamente cannibalizzata, provento di furto commesso qualche giorno prima a Foggia. Il giorno successivo si presentò in caserma D.A.P., il quale ammise di aver rinvenuto sia il furgone che l’autovettura: dichiarazioni risultate poco credibili ed inverosimili. La Procura della Repubblica di Foggia, pertanto, dopoi aver coordinato le indagini dei carabinieri, ha chiesto nei confronti dei due individui l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai militari della Sezione Radiomobile ofantina.