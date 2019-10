Vuole viaggiare in treno senza biglietto, offende e aggredisce Polfer: arrestato gambiano nel Foggiano

La polizia ferroviaria è intervenuta a bordo di un treno delle Ferrovie del Gargano, diretto a Ischitella (Fg), in quanto il capotreno ha segnalato un cittadino gambiano titolare di regolare permesso di soggiorno e con precedenti, che non aveva acquistato il biglietto, ma aveva intenzione di continuare a viaggiare senza titolo. Sul convoglio gli agenti sono stati offesi ripetutamente e oltraggiati. Il giovane ha anche tentato la fuga, ma è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella tasca aveva anche un coltellino, risponderà quindi anche di porto d'armi abusivo. Uno degli agenti intervenuti nella confusione ha riportato una frattura scomposta dell'avambraccio sinistro.