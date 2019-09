Foggia, truffa fondi Ue: sequestrati beni, interdetti 5 imprenditori

Avrebbero truffato l’Unione europea nell’ambito dell’assegnazione dei fondi strutturali per lo sviluppo in agricoltura: a cinque persone residenti tra Foggia e Bari, raggiunte da una misura interdittiva, è stato vietato di concludere contratti con la pubblica amministrazione per 12 mesi. Sono accusate di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Nell’ambito della stessa operazione, svolta dal comando provinciale delle Fiamme Gialle di Foggia con la Procura dauna e l'Ufficio europeo antifrode Olaf, ai cinque indagati è stato sequestrato circa un milione di euro in beni. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11:00 al comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia alla presenza del procuratore capo Ludovico Vaccaro.