S.Nicandro Garganico: coltivano 140 piante di canapa indiana, 2 arresti

La Guardia di Finanza di Foggia ha sequestrato in due distinte operazioni una piantagione di canapa indiana in località Costa dell'Arena, nell'agro di San Nicandro Garganico (Fg), e ha arrestato due presunti spacciatori in flagrante, mentre un terzo è stato denunciato. I finanzieri hanno individuato un terreno in cui era stata avviata una florida coltivazione di 140 piante. Trovati e sequestrati anche attrezzi e prodotti agricoli: se le piante fossero poi state vendute come stupefacente avrebbero fruttato svariate migliaia di euro.