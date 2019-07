Resort senza autorizzazioni: sequestro nel Foggiano

I militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato alcune strutture all’interno del resort «Villa Scapone» lungo la litoranea tra Mattinata e Vieste, nel Foggiano. Il blitz, si è appreso oggi, è stato compiuto qualche giorno fa. Gli investigatori hanno posto i sigilli a un pontile lungo 15 metri realizzato senza autorizzazione marittima e utilizzato per far attraccare gommoni o piccole imbarcazioni. Sequestrata anche un’area sul versante sinistro della struttura turistica dove i titolari avevano creato un terrazzamento, spianando la montagna per posizionare la base di alcuni baldacchini. Apposti i sigilli anche a un’area seminterrata di 400 metri quadrati su due livelli dove era già stato tutto predisposto per la realizzazione di una 'spa'. Secondo gli inquirenti le strutture erano state costruite senza alcun tipo di autorizzazione edilizia e paesaggistica.