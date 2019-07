San Severo: largo intitolato a carabiniere ucciso a Cagnano Varano

«Ho perdonato, però voglio giustizia. Il perdono è tra me e Dio, ora voglio la giustizia dell’uomo». Sono le prime parole di Luigi Di Gennaro, anziano padre del maresciallo Vincenzo ucciso in agguato lo scorso 13 aprile a Cagnano Varano. Parole pronunciate durante la cerimonia di intitolazione di un largo dedicato al figlio che si trova tra Viale San Bernardino e Via Zanotti a San Severo.

«Sono stati mesi durissimi che ho superato solo grazie all’amore di mia figlia e mia nuora. Ma oggi sono qui per onorare mio figlio». Alla cerimonia di inaugurazione del "Larghetto Maresciallo Maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro» era presente il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale Alfonso Manzo.

Tra il pubblico anche Pasquale Casertano, collega del maresciallo Di Gennaro rimasto ferito nell’agguato, Stefania la fidanzata del carabiniere e la sorella Lucia. «L'assenza di mio fratello è sempre più forte» - ha detto quest’ultima. «La vita non è più quella di prima. La vita non ha più lo stesso sapore di prima perché il dolore è grandissimo. Penso - ha aggiunto la sorella del maresciallo - che il suo sacrificio non sia vano; spero che mio fratello sarà d’esempio anche a chi non ha ancora nel cuore Dio e la legalità».