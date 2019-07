Ruba decoder e parabole da 8 case nel Foggiano: denunciato 47enne

I carabinieri di Lucera (Fg) hanno denunciato un 47enne di Castelnuovo della Daunia ritenuto responsabile di furto in abitazione. Il provvedimento è giunto dopo un'indagine dei militari scattata in seguito a otto furti in abitazioni del posto. I carabinieri hanno passato al setaccio le immagini registrate da svariati impianti di videosorveglianza, ma quello che li ha colpiti è stato che la refurtiva era sempre composta da televisori, decoder digitali, antenne paraboliche, e il responsabile era solito imbrattare i muri dei locali svaligiati.

Tutte le case, inoltre, appartenevano a persone residenti altrove o all'estero, che non si sarebbero potuti accorgere di nulla fino al ritorno in Puglia. Gli uomini dell'arma hanno perquisito la casa del 47enne e hanno trovato la refurtiva, insieme ad attrezzi atti allo scasso. L'uomo, disoccupato, ha ammesso le proprie colpe, ed è scattata la denuncia.