Treni, guasto sulla linea a Foggia: Lecce-Roma bloccato a Bovino. Ritardi fino a 3 ore

A causa di un guasto alla linea elettrica è bloccata la circolazione ferroviaria sulla linea Caserta - Foggia delle ferrovie dello Stato nel tratto tra le stazioni di Orsara di Puglia e Bovino-Deliceto, nel Foggiano. Un treno Frecciargento partito da Lecce alle 11.50 e diretto a Roma è bloccato dalle 15 all’altezza di Bovino.

Rete ferroviaria Italiana fa sapere che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la linea e personale di Trenitalia sta assistendo i passeggeri a bordo del Frecciargento e quelli in attesa nelle stazioni.

Rfi prevede che la regolare circolazione riprenderà entro le ore 20. Intanto sul posto è giunto un locomotore che dovrà trainare il convoglio fermo nella vicina stazione di Orsara da dove il treno potrà ripartire alla volta di Roma.

A quanto si è appreso, il guasto si sarebbe verificato proprio al passaggio del Frecciargento con la rottura del cavo elettrico di alimentazione. I treni potranno subire fino a 150 minuti di ritardo. Sono previsti rimborsi integrali del biglietto per ritardi a partire da 180 minuti e per i passeggeri che rinunceranno al viaggio a causa del ritardo.

Dalle 20 la situazione è tornata progresivamente alla normalità: Rfi ha attivato bus sostitutivi per i viaggiatori del treno Frecciargento 8314 (Lecce - Roma) da Savignano. Da Benevento bus anche per i passeggeri del treno Frecciargento 8315 (Roma - Lecce). Sul posto sono intervenute le squadre tecniche di RFI e sono stati distribuiti oltre mille kit con generi di conforto. Nel corso dell’interruzione i convogli in viaggio hanno accumulato ritardi fino a 150 minuti, mentre un treno passeggeri nazionale è stato cancellato e tre limitati nel percorso.