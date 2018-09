Neolaureati in Agraria a Foggia, in una settimana 3 aziende offrono lavoro

Ci sono tre interessanti occasioni per i giovami laureati dell’Università di Foggia, nello specifico per chi ha conseguito una laurea dei corsi del dipartimento di Agraria.

Tre le occasioni nei prossimi giorni per entrare nel mondo del lavoro riservate agli studenti di UniFg. Si comincia domani, venerdì 28 settembre, con il Recruiting Day dell’Azienda Rocchi, sede di Foggia, domani venerdì, 28 settembre. L’azienda Rocchi prelevatori alle 9,30 (aula 9 di Scienze agrarie) incontra laureati, triennali e magistrali, motivati e determinati, per individuare risorse da inserire in tirocinio post-laurea retribuito (tre mesi) propedeutico per assunzione apprendistato e/o a tempo indeterminato. Requisiti: laurea, triennale o magistrale, in Scienze e Tecnologie Alimentari presso Università di Foggia. Le candidature vanno inviate all’indirizzo e-mail: lucia.melchiorre@unifg.it, indicando in oggetto Rocchi Prelevatori e nel testo della e-mail: nome, cognome, titolo di studio, curriculum e recapito telefonico. Il curriculum da accludere, fanno sapere de UniFg, deve essere datato e firmato. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Università ai numeri di telefono 0881/589226 oppure 0881/589332, o inviare un’e-mail sempre all’indirizzo: lucia.melchiorre@unifg.it.

Lunedì 1 ottobre, alle 10, nell’aula magna del dipartimento di Scienze Agrarie in via Napoli, Recruiting Day della Megamark: l’azienda Megamark s.r.l. incontra giovani laureati, triennali e magistrali, motivati e determinati, per un colloquio di lavoro. Per partecipare bisogna aver conseguito la laurea, triennale o magistrale, in Scienze e Tecnologie Alimentari o in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l'Università degli Studi di Foggia. Per candidarsi inviare un’e-mail a: lucia.melchiorre@unifg.it

indicando in oggetto Megamark e nel testo della e-mail: nome, cognome, titolo di studio, curriculum e recapito telefonico (info al telefono 0881/589226 oppure 0881/589332 o attraverso l’invio di un’e-mail a: lucia.melchiorre@unifg.it).

Si svolgerà sempre al dipartimento di Scienze Agrarie di Foggia anche il terzo Recruiting Day, quello della Caporalplant. L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 ottobre, alle 10, nell’aula 9 di Agraria in via Napoli. L’azienda Caporalplant di Canosa di Puglia incontra giovani laureati, triennali e magistrali, motivati e determinati, per individuare risorse da inserire in tirocinio post-laurea retribuito.

Per partecipare bisogna aver conseguito la laurea, triennale o magistrale, in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l'Università degli Studi di Foggia. Per proporsi occorre inviare una e-mail a: lucia.melchiorre@unifg.it, indicando in oggetto Caporalplant e nel testo della e-mail: nome, cognome, titolo di studio, curriculum e recapito telefonico. Il curriculum deve essere datato e firmato. Per maggiori informazioni contattare il telefono 0881/589226 oppure inviare una e-mail a lucia.melchiorre@unifg.it.