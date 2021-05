Basilicata, alta formazione ambientale

POTENZA - La Regione Basilicata ha affidato al Formez Pa il progetto di "Rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico", finanziato dal Por Fse 2014-2020, per il "Corso di alta formazione tecnico ambientale".

Il progetto è stato illustrato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa. Sono previste diverse attività formative per il personale della Regione, degli enti sub regionali e dei Comuni. In particolare, è prevista l'organizzazione e realizzazione di un corso di formazione e aggiornamento "Tecnico Ambientale nei comuni", progettato dalla Camera forense ambientale di Potenza, per i dipendenti e i collaboratori delle pubbliche amministrazioni, ed è strutturato "per acquisire competenze tecnico-giuridiche utili a garantire un efficace esercizio professionale sui temi dell'ambiente e della gestione del territorio".

"L'ambiente e i temi digitali - ha spiegato il presidente della Regione, Vito Bardi - assumono una grande rilevanza in questo momento storico, e la Regione ha voluto affidare al Formez questo progetto per il rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici lucani. Riteniamo che sia fondamentale la formazione del personale, per affrontare le nuove sfide e superare questo momento di profonda crisi sociale ed economica".

L'assessore regionale all'ambiente, Gianni Rosa, ha invece evidenziato che il Corso di alta formazione in tema ambientale, abbraccia temi "su cui serve una notevole specializzazione, per digitalizzare la pubblica amministrazione, e tendere sempre più all'efficacia e all'efficienza", perché "da anni non si svolgeva una formazione così ampia, con la partecipazione di 130 dipendenti pubblici, a cui questo corso non costerà nulla - ha concluso Rosa - e alla Regione costerà relativamente poco, perché su un investimento complessivo di 150 mila euro, il costo è di circa 400 euro per dipendente. Ma ci guadagneremo in professionalità ed efficienza del nostro ente".