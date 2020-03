Ocse: 14% italiani in relativa povertà

PARIGI, 09 MAR - Il 14% della popolazione italiana vive in una situazione di relativa povertà: è quanto emerge dall'ultimo rapporto Ocse sul benessere di vita (Come va la vita?) nei Paesi dell'Ocse, concentrato quest'anno sulle "profonde disparità" che pesano sulle società contemporanee. Il 27%, prosegue l'organismo con sede a Parigi, rischia invece di finire in povertà se dovesse perdere tre mesi consecutivi di stipendio". Altro dato riguardante il nostro Paese: il 20% dei nuclei meno abbienti spende il 40% dei propri guadagni in costi abitativi. L'8% dice di essere "poco soddisfatto" dalla propria vita e sempre l'8% dice di "non avere amici o famiglia a cui rivolgersi in caso di bisogno". Mentre il 15% si dice "insoddisfatto" di come spende il proprio tempo.