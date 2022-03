«Pasolini, il poeta della vita», omaggio inedito dell'orchestra metropolitana di Bari

BARI - L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari rende omaggio a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della sua nascita con tre concerti a Cisternino, Bari e Acquaviva delle Fonti. P.P.P. Omaggio a Pier Paolo Pasolini (1922-1975) è il titolo della produzione che farà tappa: giovedì 31 marzo a Cisternino, al teatro Grassi, ore 19; l'1 aprile a Bari, teatro Kursaal Santa Lucia, ore 21.30; il 2 aprile ad Acquaviva delle Fonti, teatro Luciani, ore 20.30.

Il programma prevede l’esecuzione in prima assoluta del componimento sinfonico «Pasolini, il poeta della vita» scritto, su commissione dell’ICO di Bari, dal compositore Paolo Vivaldi, che per l’occasione dirigerà anche l’orchestra metropolitana, e con la voce recitante dell’attrice barese Carmela Vincenti. Il testo, ispirato al poema autobiografico Il Poeta delle Ceneri di Pasolini, è denso e profondo e tende a riflettere immagini e suggestioni visive come se la musica potesse in qualche modo far «vedere» al pubblico il film di questo componimento poetico. I temi musicali e le sonorità sono volutamente oniriche, sospese, evocative e tendono a dare sacralità ai versi di Pasolini che, con la sua poetica, apre profonde riflessioni morali e umane. Il concerto di venerdì 1° aprile, alle ore 21.30, nel teatro Kursaal Santa Lucia di Bari, rientra nell’ambito della tredicesima edizione del Bif&st in corso fino al 2 aprile.