Covid, in Basilicata netto aumento delle vaccinazioni

Sono state 1.920 le vaccinazioni anti Covid-19 eseguite in Basilicata nella settimana dal 15 ottobre a ieri, 21 ottobre (la settimana precedente erano state 1.391).

Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, la prima dose è a quota 468.592 (84,7 per cento), la seconda a 442.425 (80 per cento) e la terza a 360.246 (65,1 per cento). Hanno ricevuto la quarta dose 24.207 persone (4,4 per cento).