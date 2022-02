Covid, in Basilicata 501 positivi e 613 guarigioni

POTENZA - Sono 501 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 3.251 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate altre 613 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 117 persone (quattro più di ieri), solo due delle quali (una al San Carlo di Potenza e una al Madonna delle Grazie di Matera) sono curate in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 880) sono "466.973 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84,4%), 435.6817 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,8%) e 335.688 (60,7%) quelli che hanno ricevuto la terza".