Covid in Italia, 7.852 nuovi casi e 262 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, mercoledì 12 maggio 2021, si registrano 7.852 nuovi positivi e 262 morti. Ieri c’erano stati 6.946 nuovi casi e 251 morti. In totale sono stati effettuati 306.744 tamponi (ieri erano stati 286.428). Il tasso di positività è al 2,5%, rispetto al 2,4 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 352.422 (-11.437). Il bilancio delle vittime ammonta a 123.544 (+262). I guariti invece sono 3.655.112 (+19.023) per un totale di 4.131.078 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 14.280 (-657) persone sono ricoverate in ospedale, 1.992 (-64) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 352.442 sono in isolamento domiciliare.

Le regioni in cui si registra il più alto numero di contagi sono: Lombardia con 1.198 casi, Campania con 1.127 e Piemonte con 774.