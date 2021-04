Bari, caso Covid fra alunni: chiude scuola per sanificazione

«Si comunica che a seguito di segnalazione e accertamento di caso positivo al Covid, è disposta con urgenza la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola dell’infanzia e della primaria sede Balilla il giorno 22 aprile e il giorno 23 per la sanificazione dell’intero plesso e l’esecuzione dei provvedimenti di quarantena disposti dalla Asl per sezione e personale coinvolto». E’ quanto ha comunicato la scuola Balilla di Bari attraverso una nota sul proprio sito internet. «Le attività didattiche - si legge - saranno regolarmente garantite dai docenti ai loro studenti e per tutte le classi attraverso l'erogazione a della didattica a distanza. Le lezioni si svolgeranno seguendo l’orario scolastico in sincrono utilizzando la Gsuite tramite l’app di Meet». Dopo Pasqua, con il rientro in classe sino alla prima media, in Puglia sono tornati a crescere i contagi tra alunni e docenti: secondo un report regionale pubblicato ieri, oltre mille studenti si sono contagiati nelle due settimane dal 7 al 17 aprile.