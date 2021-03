Covid 19 in Puglia, tamponi a tappeto su tutti i dipendenti della Regione

BARI - È pronto il calendario per i tamponi anti Covid-19 cui verrà sottoposto, a partire dalle prossime settimane, tutto il personale della Regione Puglia che svolge l'attività in presenza. Lo comunica l’assessore al Personale Gianni Stea: «Stante l’attuale delicata situazione dei contagi - dice - ritengo urgente monitorare mediante tampone tutto il personale della Regione, partendo immediatamente da coloro che sono impiegati nei servizi a maggior esposizione al rischio. Se da un lato dobbiamo lodare l’abnegazione totale con la quale la Sanità sta contrastando la diffusione del virus, dall’altro ritengo vada tutelata con ogni mezzo la salute pubblica verificandone in primis le condizioni di chi svolge in presenza incarichi di massima evidenza pubblica, soprattutto davanti all’evidenza di numerosi casi di positivi asintomatici», conclude