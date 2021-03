Vaccini anti Covid, in Puglia saranno somministrati a partire di fine marzo

BARI - Per i cosiddetti soggetti «fragili» la Regione Puglia conta di iniziare la campagna di vaccinazione nel periodo compreso tra la fine marzo e l’inizio di aprile. E' quanto emerso dall’audizione dell’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, nella terza commissione consiliare. Lopalco ha spiegato che il ritardo delle somministrazioni è dovuto alla limitatezza delle scorte e ha annunciato che in virtù della autorizzazione del ministero a somministrare il vaccino AstraZeneca agli over 65 ci sarà una rimodulazione delle priorità.

«Entro il 14 marzo sarà conclusa la campagna vaccinale per il personale docente e non docente di scuole e università», ha spiegato. «Fino a metà aprile le consegne» dei vaccini saranno "limitatissime», ha rilevato l’assessore, e si prevede «il completamento delle vaccinazioni per gli over 80 per la fine di marzo».