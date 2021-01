Coronavirus, a Noicattaro vigile positivo: comando chiuso, agenti in isolamento

Tutti gli agenti della Polizia locale di Noicattaro (Bari) sono in isolamento fiduciario dopo l'accertata positività al Covid di un agente. È stata anche disposta la chiusura del comando per consentire la sanificazione degli uffici e l’intero corpo sarà sottoposto a tampone. Lo rende noto il sindaco, Raimondo Innamorato, in un post su Facebook, spiegando che gli agenti sono in «isolamento volontario e precauzionale. Nel post il sindaco traccia anche un bilancio dei contagi in città. «Abbiamo registrato 18 nuovi casi - scrive - , tutti provenienti da contesti di famiglia. Non intendo tediarvi, ma consentitemi di essere amareggiato perché ho il terrore che l'incremento odierno diventi un 'trend’. A giudicare dalle foto delle tavolate che mostrate in rete con 'orgogliò, ipotizzo scenari davvero critici, gli stessi che ci hanno messo in ginocchio giorni fa».

