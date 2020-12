Covid 19 in Puglia, Lopalco: «discesa lenta dei casi, ora fase stabile»

BARI - «Quando la Puglia è rientrata in fascia gialla i cittadini hanno preso questo messaggio come un libera tutti. Non è così. La curva dei contagi stava scendendo rapidamente, da quel momento in poi, dai primi giorni di dicembre, questa discesa si è arrestata. Ora siamo in una fase molto stabile, con un numero di casi che scende leggermente settimana dopo settimana, ma noi avremmo preferito vedere una caduta più rapida della curva. La situazione va monitorata». Lo ha spiegato l’assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, nel presentare la prima giornata di vaccinazioni anti-Covid in Puglia.