Coronavirus Puglia, 788 casi su 4377 test e 31 morti. Tasso positività al 18%. Sospetto caso variante Covid inglese

Il caso sospetto della nuova variante britannica del Covid-19 riscontrato su una ragazza 25enne rientrata giovedì scorso a Bari da Londra, sta tenendo con il fiato sospeso la task force Covid regionale.

Nel frattempo che il tampone sia esaminato nelle prossime ore dall'Istituto Zooprofilattico di Foggia per verificare se si tratta della variante inglese del virus, nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati processati 4377 tamponi (3mila in meno rispetto a ieri) e sono stati registrati 788 casi positivi (3 in meno rispetto a ieri): 237 in provincia di Bari, 17 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia BAT, 422 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Il tasso di positività sale al 18% rispetto a quello di ieri che era del 10,5%.

Sono stati anche registrati 31 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Nonostante l'aumento del tasso di positività, cala il numero dei ricoveri e cresce il numero dei pazienti guariti (più di mille) che raggiunge i 25.603.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 963.643 test. 53.574 sono i casi attualmente positivi.