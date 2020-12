Covid in Puglia, sale la curva (+1.314) e rapporto positività (14%): cala numero decessi (+29)

BARI - Sale la curva pandemica nelle ultime 24 ore e cresce anche il rapporto tra positivi e test si aggira oggi intorno al 14% (ieri era circa 10%). Cala, invece, il numero dei decessi che, nelle ultime 24 ore, sono stati 29 (ieri 44) e dei guariti: 1066 rispetto ai 1264 di ieri.

A fronte di 9.346 tamponi processati, infatti, 1.314 sono risultati positivi: 486 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 provincia di residenza non nota.

Come detto, sono stati registrati 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 11 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 52.834, ovvero 218 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 940.923 test, 23.462 sono i pazienti guariti.

Intanto, in attesa del sistema informativo nazionale in allestimento per la prenotazione, registrazione e report delle vaccinazioni anti Covid, i primi 95mila pugliesi potranno aderire alla campagna di vaccinazione compilando il modulo online della Regione Puglia,