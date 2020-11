Covid, sono 6 i positivi nel campo nomadi di Lecce dove vivono in 200

LECCE - Sono sei i casi positivi al Coronavirus riscontrati nel campo nomadi 'Panareo' a Lecce dove risiedono 200 persone. I casi accertati sono riconducibili a due diverse catene di contagio.

Nel pomeriggio il dipartimento di Prevenzione della Asl locale, con la presenza della Croce Rossa e il supporto delle Forze dell’ordine, ha sottoposto al tampone i residenti nel campo. Il risultato dei test è atteso per domani, giorno in cui - a quanto si apprende - a tutti i residenti nel campo saranno notificati i provvedimenti di quarantena obbligatoria in quanto considerati tutti contatti stretti dei positivi.