Modugno, sindaco chiude mercato settimanale: «Contagi in aumento»

Il sindaco di Modugno (Bari), Nicola Bonasia, ha disposto la chiusura dal 6 al 27 novembre del mercato settimanale del venerdì. «Anche oggi i contagi sono in aumento, a Modugno abbiamo 140 positivi e altri 19 cittadini in attesa di tampone. Questo rende la misura di quanto il virus si stia diffondendo nella nostra città» dice il sindaco.

La decisione «sofferta» di chiudere il mercato si è resa necessaria «considerato che nell’attuale area pubblica in cui il mercato settimanale è ubicato, data la conformazione e la distribuzione delle aree espositive, non è possibile garantire la salute delle persone ed evitare gli assembramenti, molto probabili in tali circostanze, l’accesso contingentato e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Oggi il mercato sarà ancora aperto perché l’ordinanza entrerà in vigore dalla prossima settimana. «Agli operatori mercatali - ha detto il sindaco - va tutta la mia solidarietà, comprendo che dietro di loro ci siano famiglie e necessità, ma comprendete le ragioni di chi amministra e vede aumentare vertiginosamente il numero dei contagi».