Due tappe pugliesi per il ritorno live di Francesco De Gregori. Il cantautore sarà in concerto il 20 luglio a Bitonto e l'8 agosto a Lecce col suo «De Gregori Band Live - Greatest Hits», tour che lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia all’aperto per proporre le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

La band che lo accompagnerà è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Queste le nuove date del tour, prodotto e organizzato da Friends;Partners con Caravan: 9 Luglio: Anfiteatro Dell’anima - Cervere (Cn), recupero del concerto previsto il 6 Luglio 2020; 10 Luglio: Anfiteatro Il Vittoriale - Gardone Riviera (Bs), recupero del l’11 Luglio 2020; 12 Luglio: Piazza Duomo - Pistoia (recupero del 13 Luglio 2020); 13 Luglio: Castello Sforzesco - Vigevano (Pv); 16 Luglio: Castello Di Lombardia - Enna; 17 Luglio: Teatro Antico - Taormina (Me); 18 Luglio: Piazza Stazione - Bagheria (Pa); 20 Luglio: Parco Naturale Lama Balice - Bitonto (Ba) , recupero del concerto previsto Il 15 Luglio 2020 a Molfetta; 23 Luglio: Piazza Trento Trieste - Ferrara; 1 Agosto: Parco Delle Rose - Grado (Go); 8 Agosto: Piazza Libertini - Lecce, recupero del 9 Agosto 2020; 13 Agosto: Villa Bertelli - Forte Dei Marmi (Lu), recupero del 13 Agosto 2020; 20 Agosto: Arena Della Regina - Cattolica (Rn); 21 Agosto: Sferisterio - Macerata (recupero del 12 Agosto 2020); 3 Settembre: Palazzo Te - Mantova Per Mantova Live Estate, recupero del 20 Giugno 2020 e del 18 Giugno 2021); 9 Settembre: Piazza Dei Cavalieri - Pisa; 10 Settembre - Piazza Dei Signori a Vicenza.



Il concerto previsto il 24 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (recupero del 25 luglio 2020) è stato annullato a causa della capienza insufficiente della location alla luce delle nuove norme per il contenimento della pandemia. I biglietti per le date del tour acquistati in precedenza restano validi per i nuovi concerti.

I biglietti per le nuove date saranno in vendita a partire da lunedì 17 Maggio 2021